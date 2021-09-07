В Москве предоставили льготы инвестпроекту по созданию технопарка в Зеленограде

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили льготы инвестиционному проекту по созданию технопарка в Зеленограде. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта проекту по созданию технопарка, реализуемому АО "Специализированная территория малого предпринимательства - Зеленоград". Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5% вместо стандартных 17%, обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю (0,7% от суммы начисленного налога).

АО "СТМП-Зеленоград" является подведомственной организацией департамента предпринимательства и инновационного развития города. Первая очередь производственных и научно-лабораторных зданий для предпринимателей - шесть корпусов площадью 25 тыс. кв. м - была построена в 2008-2012 годы. Сегодня здесь размещены 30 высокотехнологичных компаний, занимающихся научными исследованиями, производством микроэлектроники, оптики и медицинских изделий (площадь вакантных помещений составляет менее 2%), и трудятся порядка 500 человек.

"В мае 2020 года было начато строительство технопарка "СТМП-Зеленоград", проект развития которого поддержало правительство Москвы. Технопарк возводится на земельном участке площадью 2,7 га по адресу: улица Сосновая аллея, д. 6А, стр. 1. Согласно проекту, будет построено три лабораторных и три производственных корпуса общей площадью более 23 тыс. кв. м", - добавляется в материале.

В будущем технопарке "СТМП-Зеленоград" смогут работать компании, занимающиеся производством оборудования связи и телекоммуникаций, приборов очистки воздуха и воды, медицинских изделий и техники. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит свыше 1 млрд рублей. Ожидается, что в технопарке " СТМП-Зеленоград " будет создано не менее 668 рабочих мест.