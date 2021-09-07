Кабмин выделит 1,46 млрд рублей Росприроднадзору в 2021 году

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство выделит 1,46 млрд рублей из резервного фонда Росприроднадзору в 2021 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, 102 млн рублей поручено выделить на обновление парка автотранспортных средств территориальных органов Росприроднадзора, 646,69 млн рублей - на обновление материально-технической базы подведомственных учреждений Росприроднадзора, а также 714,88 млн рублей - на увеличение финансового обеспечения выполнения государственного задания подведомственными учреждениями Росприроднадзора.

Росприроднадзор должен осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2022 года, следует из распоряжения.