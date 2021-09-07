{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инвестиции в объекты теплоснабжения Архангельской области выросли более чем в два раза

Их объем в этом году составил более 6 млрд рублей

ТАСС, 7 сентября. Сумма вложений в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения Архангельской области в 2021 год достигла 6 млрд рублей, что более чем в два раза превышает объем вложений прошлого года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

"В 2021 году объем инвестиций в строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения области превысил 6 млрд рублей. В прошлом году на эти цели было направлено 2,7 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

В этом году за счет частных инвестиций в Архангельске, Поморском, Пинежском и Шенкурском районах были построены новые котельные. С привлечением средств резервного фонда областного правительства удалось завершить оборудование новой котельной в поселке Илеза Устьянского района, а также отремонтировать тепловые сети в Лешуконском и Холмогорском районах.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрия Поташева, работы также продолжаются в нескольких районных котельных, но их возможно проводить параллельно с отоплением квартир.

Сейчас отопительный сезон уже начался в 30 из 57 муниципалитетов, в том числе в Северодвинске, Котласе, Коряжме. Топливо завозится на труднодоступные территории, в том числе на Соловецкий архипелаг и островные территории Архангельска. Подключение всей области планируется завершить до 15 сентября.

Теги
РоссияАрхангельская область
Минэкономразвития разработало законопроект налоговых льгот для климатических проектов
Это позволит снизить стоимость их реализации, будущие цены углеродных единиц и повысить рентабельность обращения этих единиц
Читать полностью