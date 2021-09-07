Инвестиции в объекты теплоснабжения Архангельской области выросли более чем в два раза

ТАСС, 7 сентября. Сумма вложений в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения Архангельской области в 2021 год достигла 6 млрд рублей, что более чем в два раза превышает объем вложений прошлого года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

"В 2021 году объем инвестиций в строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения области превысил 6 млрд рублей. В прошлом году на эти цели было направлено 2,7 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

В этом году за счет частных инвестиций в Архангельске, Поморском, Пинежском и Шенкурском районах были построены новые котельные. С привлечением средств резервного фонда областного правительства удалось завершить оборудование новой котельной в поселке Илеза Устьянского района, а также отремонтировать тепловые сети в Лешуконском и Холмогорском районах.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрия Поташева, работы также продолжаются в нескольких районных котельных, но их возможно проводить параллельно с отоплением квартир.

Сейчас отопительный сезон уже начался в 30 из 57 муниципалитетов, в том числе в Северодвинске, Котласе, Коряжме. Топливо завозится на труднодоступные территории, в том числе на Соловецкий архипелаг и островные территории Архангельска. Подключение всей области планируется завершить до 15 сентября.