Обучение специалистов для строящейся египетской АЭС начали в филиале техакадемии Росатома

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Первые группы специалистов АЭС "Эль-Дабаа" приступили к обучению в Санкт-Петербургском филиале Технической академии Росатома. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Технической академии, обучение проводится в рамках проекта по сооружению атомной станции в Египте.

"Всего с сентября 2021 года до декабря 2028 года госкорпорация "Росатом" обучит порядка 1,7 тыс. специалистов (189 групп), из которых 161 человек - в резервных группах. Длительность программы обучения - 960 академических часов. Обучение пройдет на базе Технической академии Росатома в России и Учебного центра атомной станции в Египте", - уточнили в пресс-службе академии.

В России персонал АЭС "Эль-Дабаа" будет изучать русский язык, проходить теоретическое обучение по материалам референтной АЭС, практическое обучение и стажировку на референтной Ленинградской АЭС-2. Затем на АЭС "Эль-Дабаа" персонал прослушает курс отличий контрактной АЭС от референтной и пройдет практическую подготовку и стажировку на рабочих местах. Программу обучения персонала АЭС "Эль-Дабаа" открыл курс русского языка. В течение полугода освоить русский язык должны 465 египетских слушателей. После этого специалисты приступят непосредственно к техническим дисциплинам.

Как рассказал ректор Технической академии Росатома Юрий Селезнев, для повышения качества подготовки персонала заказчика в Санкт-Петербургском филиале отремонтированы и оснащены учебные помещения, модернизирована IT-инфраструктура. Для проведения обучения подготовлен штат инструкторов, среди которых - опытные операторы, проработавшие много лет на атомных станциях, и молодые специалисты, прошедшие длительный курс технической подготовки, стажировку на АЭС, свободно владеющие английским языком. До конца года на площадке филиала в Санкт-Петербурге также предполагается ввод в эксплуатацию аналитического тренажера.

АЭС "Эль-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Росатома. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения

АНО дополнительного профессионального образования "Техническая академия Росатома" - организация, специализирующаяся на дополнительном профессиональном образовании, профессиональной переподготовке руководителей и специалистов атомной энергетики и промышленности, аттестации персонала.