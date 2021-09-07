В Минфине сообщили об исполнении расходов на нацпроекты на 1 сентября на 58,9%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Исполнение расходов бюджета на реализацию нацпроектов на 1 сентября, по предварительным данным, составило 1,377 трлн рублей, или 58,9% от плана, говорится в материалах Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 сентября 2021 года - составило 1,377 трлн рублей или 58,9% от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах.

Лучше всего - на 81% - исполнены расходы на нацпроект "Демография". В лидерах по исполнению расходов также нацпроекты "Здравоохранение" (74,2%), "Производительность труда" (61,4%), "Безопасные качественные дороги" (57,3%), "Культура" (53,9%), а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (54,2%).

Кроме того, наиболее эффективными проектами по исполнению расходов стали нацпроекты "Наука и университеты" (52,7%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (52,1%), "Жилье и городская среда" (51,3%) и "Международная кооперация и экспорт" (39%).

Самые низкие показатели у нацпроектов "Образование" (33%), "Экология" (30,7%) и "Цифровая экономика" (21,1%).