Правительство Джонсона повысило налог на соцстрахование, нарушив предвыборные обещания

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Британские власти с апреля 2022 года повысят налог на социальное страхование на 1,25% с целью направить дополнительные средства на поддержание деятельности Национальной службы здравоохранения (NHS) в условиях пандемии коронавируса. Об этом во вторник объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Пандемия коронавируса серьезно повлияла на работу NHS. Служба столкнулась с колоссальным давлением. При этом, благодаря NHS, нам удалось спасти жизни многих людей, в том числе за счет программы вакцинации: в настоящий момент сотрудники службы ввели пациентам около 88 млн доз препаратов от коронавируса. Для того, чтобы помочь родным и любимым, мы должны увеличить финансирование NHS", - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента. Кроме того, Джонсон отметил, что налог на дивиденды будет также повышен на 1,25%.

По подсчетам правительственных экспертов, увеличение налоговых сборов позволит властям Великобритании пополнить казну примерно на £36 млрд ($49,6 млрд) в ближайшие три года. Планируется, что эти средства будут направлены, в частности, на проведение реформы системы социального обеспечения и ухода за больными, положение о которой содержалось в избирательной программе ныне правящей Консервативной партии.

В понедельник правительство консерваторов сообщило, что выделит дополнительные £5,4 млрд ($7,4 млрд) на нужды NHS, оказывающей бесплатные базовые медицинские услуги. Как отметил замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Надим Захави, отвечающий за реализацию программы вакцинации от коронавируса, общая сумма инвестиций в NHS только за 2021 год составит £34 млрд ($46,9 млрд).

Во избежание нагрузки на бюджет

Минфин Великобритании ранее неоднократно отмечал, что в связи с ростом госрасходов в условиях пандемии коронавируса страна попала в "непростое экономическое положение". По прогнозам властей, общий объем государственных заимствований за текущий финансовый год, который охватывает период с 6 апреля 2021 года по 5 апреля 2022 года, составит £234 млрд ($323 млрд) - 10,3% от ВВП.

По этой причине в марте министр финансов Риши Сунак объявил о повышении с 2023 года корпоративного налога с прибыли крупных предприятий с нынешних 19% до 25%. Таким образом, с помощью увеличения взносов на социальное страхование для работающих британцев правительство Джонсона уже во второй раз нарушило предвыборное обещание не повышать налоги. "Было бы неправильно утверждать, что мы можем выйти из сложившейся ситуации без принятия сложных, но ответственных решений относительно финансирования NHS", - указал Джонсон.

Он признал, что повышение налога на социальное страхование "нарушает пункты предвыборного манифеста", однако, по его словам, на это есть объективные причины. "При составлении программы никто не знал о том, что в мире случится пандемия", - заключил он.