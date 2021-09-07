Мишустин обсудил с губернатором Саратовской области развитие здравоохранения и транспорта

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник в ходе визита в Саратовскую область отметил, что ему было интересно ознакомиться с различными социально-экономическими проектами, которые реализуются в регионе.

Премьер в ходе двусторонней встречи поблагодарил губернатора Саратовской области Валерия Радаева за возможность посетить строящуюся инфекционную больницу, технопарк, трамвайное депо.

Мишустин начал визит в Саратов с посещения строящейся инфекционной больницы, там же вице-губернатор региона Роман Бусаргин рассказал премьеру о проектах строительства онкологического и противотуберкулезного диспансеров. Глава кабмина пообещал подумать над федеральной помощью для начала строительства в Саратове уже в следующем году центра для больных с туберкулезом. "Проект противотуберкулезного диспансера - это очень важное решение, дает возможность решить задачи, стоящие перед областью, по обеспечению жителей качественными медицинскими услугами", - подчеркнул Мишустин на встрече с губернатором. Как заметил председатель правительства, "очень здорово", что региональные власти уделяют внимание развитию сферы здравоохранения, особенно с учетом пандемии.

По словам Мишустина, ему "также было очень интересно" посетить технопарк в Саратове. Планируется, что технопарк будет специализироваться на разработках в сфере информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники и связи. "Здесь замечательные, интересные уже резиденты есть, есть якорные резиденты", - сказал Мишустин. В частности, ему представили образцы продукции холдинга "Росэлектроника", показали экспозицию компании "ЭР-Телеком холдинг", посвященную развитию технологий "умного дома" и цифровизации отраслей промышленности.

В ходе визита премьер также обсуждал модернизацию общественного транспорта в Саратове. "Это инфраструктура, связанная с трамвайными линиями в городе, а также обновление подвижного состава - все это стоит на повестке дня", - резюмировал председатель правительства на встрече с Радаевым.