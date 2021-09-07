Reuters: "Делимобиль" намерен привлечь около $350 млн в ходе IPO в США и в России

ТАСС, 7 сентября. Сервис каршеринга "Делимобиль" планирует привлечь около $350 млн в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже и на двух финансовых площадках в Москве осенью этого года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, компания уже определилась с банками - организаторами размещения. Так, по информации одного из источников, ими станут Bank of America и Citi. Еще два источника сообщили, что компания намерена воспользоваться услугами швейцарского банка UBS, а также российских Сбербанка, "ВТБ капитала" и "Ренессанс капитала". Финансовые учреждения пока не подтвердили данную информацию.

В начале июня стало известно, что "ВТБ капитал" приобрел за $75 млн миноритарный пакет акций в компании Delimobil Holding S.A., которая владеет сервисами "Делимобиль", Anytime и Anytime.Prime.

"Делимобиль" был запущен в 2015 году, в настоящее время сервис доступен в 10 городах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Самару и Тольятти, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Тулу. Суммарно автопарк сервиса превышает 16 тыс. автомобилей, а количество пользователей более 5,5 млн человек.