Минэкономразвития разработало законопроект налоговых льгот для климатических проектов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало проект изменений в Налоговый кодекс, вводящий ряд налоговых льгот для участников климатических проектов, следует из проекта федерального закона, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Положения законопроекта позволят снизить стоимость реализации климатических проектов, снизить будущие цены углеродных единиц и повысить рентабельность обращения углеродных единиц, что повысит инвестиционную привлекательность для реализации климатических проектов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает освобождение от НДС работ и услуг в рамках климатических проектов, а также реализацию углеродных единиц. Документ разрешает компаниям при расчете общей суммы НДС вычитать из нее НДС "по товарам, работам, услугам, имущественным правам, приобретенным для реализации климатического проекта, верификации его результатов и участия в обращении углеродных единиц".

Кроме того, пакет поддержки климатических проектов включает освобождение от НДФЛ доходов от выпуска, продажи и зачета углеродных единиц. Еще одной из предложенных мер является предоставление организациям возможности учета в налоговой базе расходов, возникающих в ходе реализации климатического проекта. При этом доходы от реализации углеродных единиц в налоговую базу предложено не включать, следует из документа.

Определение оператора реестра углеродных единиц

Минэкономразвития также подготовило проект постановления правительства РФ, передающий функции оператора реестра углеродных единиц Национальному расчетному депозитарию (НРД).

"При подготовке проекта постановления учтен накопленный опыт и компетенции "НКО АО НРД" по учету активов и проведению операций с ними, в том числе с участием международных организаций, а также опыт по созданию инфраструктурных решений, возможность и готовность "НКО АО НРД" создать и вести реестр углеродных единиц за счет собственных средств и ресурсов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Национальный расчетный депозитарий учрежден 27 июня 1996 года, имеет статус центрального депозитария Российской Федерации, признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием.