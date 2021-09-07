В Крыму планируют создать еще два туристических кластера

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены создать еще два туристических кластера на полуострове помимо пяти уже развивающихся, сообщил во вторник на международном форуме-выставке по туризму "Отдых Leisure 2021" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Совместно с Федеральным агентством по туризму мы разрабатываем мастер-план территорий, который должен стать основой дальнейшего развития, разделить все логистические потоки. У нас есть пять кластеров, которые уже строятся. Есть планы еще как минимум по двум кластерам", - сказал Волченко.

По словам крымского министра, в туристических кластерах "Саки" и "Черноморском" на западном берегу полуострова уже практически не осталось свободных участков. "И там, и там были сотни гектаров, на которые пришли уже первые пользователи, построены первые отели. Сейчас большие комплексы строятся. Соглашения по ним подписаны в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) при президенте РФ", - отметил Волченко.

Весной Волченко сообщал, что власти Крыма намерены создать на западе региона новый туристический кластер, который будет называться "Новая Евпатория". Глава администрации Евпатории Роман Тихончук пояснил тогда, что курорт сможет принимать до 40 тыс. туристов в год, при этом на территории кластера расположатся разные средства размещения - от апартаментов до пятизвездочных гостиниц.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.