Мишустин призвал пересматривать модель работы "Почты России" с учетом цифровизации

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Модель работы "Почты России" нужно пересматривать с учетом цифровой трансформации в мире, чтобы обеспечивать граждан современными востребованными услугами, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе посещения будущего технопарка Almaz Digital в Саратове премьеру продемонстрировали работу флагманского цифрового офиса "Почты России", оборудованного системой распознавания лиц, аппаратом для 3D-печати и автоматизированным постаматом. Главе правительства также показали центр оцифровки писем.

"Эти решения инновационные, они будут востребованы в больших, крупных городах. Но очень нужна правильная модель. Абсолютно важно эту модель посмотреть, подумать, каким образом в первую очередь обеспечить людей современными востребованными услугами, ну и конечно, помочь самой почте преодолеть непростую ситуацию", - сказал Мишустин. По его словам, процессы цифровой трансформации неминуемо ведут к росту конкуренции.

"При такой цифровой трансформации, которая в мире происходит, конечно, нужно смотреть в первую очередь на модель "Почты России". Доставка писем становится во многом ненужной. И чем проникновение цифровизации быстрее, тем меньше этих услуг востребовано, а значит, меньше доходы той самой почты", - пояснил премьер.

Он отметил, что с учетом этих процессов "надо пересматривать модель" работы "Почты России". "Есть по-разному предлагаемые модели. Есть и отделения Сбера, есть и другие варианты. Здесь очень важно, чтобы сама модель нашей почты была полезна людям", - заявил Мишустин.