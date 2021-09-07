Международные резервы РФ в августе выросли на 2,86%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 сентября 2021 года составили $618,181 млрд, что на 2,86% (или на $17,18 млрд) выше показателя на начало августа, говорится в сообщении ЦБ.

На 1 сентября 2020 года международные резервы РФ составляли $594,422 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы увеличились на 4,15% - до $485,484 млрд. Стоимость монетарного золота снизилась на 1,61% и составила $132,697 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.