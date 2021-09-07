Томская область объяснила падением доходов низкую позицию в рейтинге управления финансами

ТОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Томская область оказалась в числе субъектов с низким качеством управления региональными финансами, так как из-за выпадения 22% собственных доходов региона в связи с пандемией нового коронавируса и сделки ОПЕК+ план по доходам не выполнили на 12,8 млрд рублей из-за снижения добычи нефти и колебания цен на рынках, сообщил ТАСС вице-губернатор Александр Феденев.

Первого сентября Министерство финансов России опубликовало предварительный рейтинг качества управления региональными финансами за 2020 год. 17 регионов России попали в аутсайдеры рейтинга. В частности, Томская область, которая нарушила бюджетное законодательство, условия соглашений по предоставлению кредитов из федерального бюджета, соглашений с регионами, получающими дотации на выравнивание бюджета.

"2020 год был сложным для финансовой системы региона, на сбалансированность которой повлияла не только пандемия коронавирусной инфекции, но и ситуация на сырьевых рынках. Колебания мировых цен на нефть и снижение объемов добычи нефти в рамках "венского" соглашения ОПЕК+ значительно сократили поступления собственных доходов в областной бюджет. План 2020 года по налоговым и неналоговым доходам не был выполнен на 12,8 млрд. рублей (22%), в основном по налогу на прибыль от компаний нефтегазового сектора - крупнейших налогоплательщиков региона", - сообщил Феденев.

Он уточнил, что регион начал брать новые кредиты, чтобы не допустить срыв сроков финансирования в первую очередь по социальным обязательствам перед населением. Поэтому по итогам 2020 года произошел значительный рост дефицита и государственного долга Томской области, долговая нагрузка составила 93% от собственных доходов. В результате были нарушены условия соглашений с Минфином России: по реструктуризации бюджетных кредитов из-за роста уровня дефицита и долговой нагрузки, и по предоставлению дотации в части плана по собственным доходам.

Феденев отметил, что рейтинг существует для "стимулирования органов власти субъектов". Санкции за попадание в аутсайдеры списка не предусмотрены. При этом, чтобы повысить позиции Томской области в рейтинге Минфина России, необходимо значительно сократить долговую нагрузку, соответственно - увеличить собственные доходы региона. "Благодаря позитивным сдвигам в экономике региона в настоящее время ситуация с доходами областного бюджета постепенно стабилизируется: на 1 сентября 2021 года темп роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по сравнению с аналогичным периодом "доковидного" 2019 года составил 103,6%", - сказал Феденев.

Кроме того, администрация области работает с Минфином России по пересмотру межбюджетных отношений, чтобы существенно улучшить финансовое положение региона. "Уже на протяжении ряда лет собственных доходов областного бюджета недостаточно для исполнения всего массива возложенных на регион социальных обязательств. В результате действующей системы распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы ежегодно порядка 70% налоговых доходов уходит с территории Томской области в федеральный бюджет. Поэтому регион не может отказаться от новых заимствований в 2021 году", - пояснил вице-губернатор.

О нефтегазовой отрасли региона и ее влиянии на экономику

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля 2020 года смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. В результате объемы добычи на территории Томской области, где еще в 2019 году нефтегазовая отрасль обеспечивала около 30% валового регионального продукта, сократились в 2020 году более чем на 22% - с 9 млн т до 7,2 млн т. В 2021 году после регулировки условий добычи по сделке нефтяные компании в регионе планировали вновь выйти на уровень 2019 года.