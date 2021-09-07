Глава PGNiG заявил, что Польша будет использовать природный газ до 2040-х годов

КАРПАЧ /Польша/, 7 сентября. /ТАСС/. Польша на протяжении еще как минимум 20 лет продолжит активно использовать в энергетике природный газ, спрос на который в ближайшие годы будет интенсивно расти. Об этом заявил во вторник в ходе ХХХ международного Экономического форума глава польской энергетической компании PGNiG Павел Маевский.

"Мы готовимся к повышенному спросу на природный газ, около 50% в перспективе 10 лет, - сказал он. - Он будет использоваться дольше, точно до 2040-х годов".

По словам Маевского, во многих странах уже проверена технология использования биометана. Это направление в Польше планируется развивать. "Мы рассчитываем на то, что будем подавать биометан в сеть, чтобы декарбонизировать газовый сектор и иметь возможность использовать его дольше", - указал глава PGNiG.

ХХХ Экономический форум стартовал во вторник с участием около 3 тыс. гостей из разных стран. Главная тема конференции в этом году - "Европа в поисках лидерства". Среди главных тем также восстановление после пандемии, сотрудничество стран Центральной и Восточной Европы, устойчивое развитие и зеленая энергетика.

Газ в Польше

Польша использует около 20 млрд куб. м газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" (Ямальское соглашение) после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год.

В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также строительства газопровода Baltic Pipe. Среди других проектов - расширение хранилищ, создание нового терминала СПГ в Гданьске и интерконнекторов с Литвой и Словакией, которые должны позволить передавать газ в обоих направлениях.