Межправкомиссия России и Австрии в октябре обсудит экономическое сотрудничество

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Российско-австрийская межправительственная комиссия в октябре обсудит вопросы дальнейшего экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Готовится заседание российско-австрийской межправительственной комиссии, которое должно пройти в октябре, в рамках которого будет обсуждаться весь блок дальнейшего экономического сотрудничества", - сказала Матвиенко на встрече со спикером Федерального совета (верхней палаты) парламента Австрии Петером Рагглем, которая прошла на полях V Всемирной конференции спикеров парламентов.

По словам председателя Совфеда, Австрия является для России одним из важнейших торгово-экономических партнеров. "По итогам прошлого года взаимный товарооборот у нас несколько снизился по понятным причинам, но в этом году интенсивно восстанавливается его доковидный уровень", - сказала она.

Несмотря на пандемию, добавила Матвиенко, практически не снизились взаимные инвестиции. "Полторы тысячи австрийских компаний работают в России. И надо сказать, что ни одна из них, несмотря на санкции, несмотря на всякие ограничения, не ушла с российского рынка, многие из них расширяют свою деятельность", - отметила председатель Совфеда.

Собеседники констатировали, что отношения между Россией и Австрией носят конструктивный характер, отличаются взаимным уважением и учетом интересов друг друга, активно развиваются культурные и гуманитарные связи.

Матвиенко также отметила высокий уровень организаций мероприятий Всемирной конференции спикеров. "Парламентарии пробили ковидную блокаду не только в Вене, но и для всего мира. За последние два года это, наверное, самое масштабное по численности, по значимости событие. Могу дать самую высочайшею оценку уровню организации столь масштабного мероприятия", - сказала она.