Вложения в приоритетные инвестпроекты Пермского края за I полугодие выросли на 25%

ПЕРМЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Общий объем вложений в приоритетные инвестиционные проекты (ПИП) Пермского края за первое полугодие 2021 года вырос на 3 млрд - до более 15 млрд рублей - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается во вторник на сайте регионального правительства. Таким образом, рост составил около 25%.

"За все время реализации приоритетных инвестиционных проектов в регионе их инициаторами уже вложено около 251 млрд рублей. При этом объем инвестиций в ПИПы за первые шесть месяцев этого года составил более 15 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года более чем на 3 млрд рублей", - цитируют в сообщении генерального директора Агентства инвестиционного развития Пермского края Яны Фурман.

Приоритетный инвестиционный проект - это механизм поддержки инвесторов, действующий в Прикамье с 2016 года. Получение особого статуса позволяет инвесторам получить преференции в сфере налогообложения в виде вычета по налогу на прибыль, земельных участков в аренду без торгов, а также административное сопровождение проектов.

Всего на сегодняшний день в региональном портфеле ПИПов находится 41 проект с общим объемом инвестиций более 380 млрд рублей, что позволит создать более 9 тыс. рабочих мест. Проекты обрабатывающей отрасли составляют около половины всех предложений, 10% - проекты в области добычи полезных ископаемых. Власти Прикамья уже выделили для этих целей земельные участки площадью почти 300 га.