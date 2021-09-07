МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не планирует выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщил заместитель директора департамента корпоративных финансов "Аэрофлота" Андрей Напольнов на вебинаре "ВТБ Капитал инвестиции".

"Как только будет прибыль, будут дивиденды, - сказал он - Понятно, что в 2021 году никто не ожидает прибыли. <...> Наверное, не скажу никакого откровения, но вне зависимости от того, какой результат будет в третьем отчетном квартале, он все равно не позволит быть в плюсе. Соответственно, за 2021 год дивидендов не будет. Дальше, как только будет чистая прибыль - сразу будут дивиденды. <...> Будет прибыль - будет предмет для разговора".