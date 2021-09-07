{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Аэрофлот" не планирует выплачивать дивиденды за 2021 год

В компании отметили, что вернутся к их выплате, как только получит чистую прибыль

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не планирует выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщил заместитель директора департамента корпоративных финансов "Аэрофлота" Андрей Напольнов на вебинаре "ВТБ Капитал инвестиции".

"Как только будет прибыль, будут дивиденды, - сказал он - Понятно, что в 2021 году никто не ожидает прибыли. <...> Наверное, не скажу никакого откровения, но вне зависимости от того, какой результат будет в третьем отчетном квартале, он все равно не позволит быть в плюсе. Соответственно, за 2021 год дивидендов не будет. Дальше, как только будет чистая прибыль - сразу будут дивиденды. <...> Будет прибыль - будет предмет для разговора".

Теги
Россия
Цена биткойна упала до $45,97 тыс.
Цена биткойна упала до $45,97 тыс.
Читать полностью