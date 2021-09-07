На Ставрополье удвоят производство алюминиевых радиаторов

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Невинномысский радиаторный завод (НРЗ) открыл новую линию за 210 млн рублей, благодаря чему производство продукции увеличится более чем вдвое, до 4 млн алюминиевых радиаторных секций в год. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"На Невинномысском радиаторном заводе (НРЗ) состоялось открытие новой линии. Реализованный на предприятии инвестпроект по развитию производства позволяет расширить объемы и ассортимент выпуска продукции. Завод получил возможность более чем вдвое увеличить выпуск алюминиевых радиаторных секций - с 1,5 млн до 4 млн штук в год. Также ежегодно здесь планируется выпускать около 160 тыс. секций биметаллических радиаторов, которые востребованы при строительстве жилья в регионах с холодным климатом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам реализации проекта предприятие рассчитывает занять до 10% российского рынка алюминиевых радиаторов.

По данным пресс-службы, новая роботизированная производственная линия стоимостью около 210 млн рублей была создана с федеральной и региональной господдержкой в партнерстве с краевым Фондом развития промышленности.