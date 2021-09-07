В Северной Осетии досрочно сдали мост через горную реку

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Мост длиной 50 м сдан в эксплуатацию на месяц раньше срока в Северной Осетии, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Досрочно завершены работы на мосту длиной 50 м в селе Дзуарикау Алагирского района республики. Ввести в эксплуатацию объект на 17-м км федеральной автодороги А-162 Владикавказ - Алагир планировали к концу сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В результате капремонта однополосный мост расширили с 8 до 12 м. При этом, проезжая часть сооружения стала шире на 3 м. Также восстановлены железобетонные монолитные опоры сооружения и их фундаменты. Для жителей села Дзуарикау устроили тротуары с перилами по левой стороне моста.

Всего в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится почти 269 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Северной Осетии.