{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден распорядился предоставить ВС Ливана помощь в размере до $47 млн

До $25 млн направят в виде продукции и услуг из запасов и ресурсов американских ведомств, и еще $22 млн в виде оборонных изделий и услуг из ресурсов министерства обороны

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден распорядился направить Вооруженным силам (ВС) Ливана помощь в размере до $47 млн. Это следует из меморандума главы государства, распространенного во вторник пресс-службой Белого дома.

"Я делегирую госсекретарю полномочия <...> направить до $25 млн в виде продукции и услуг из запасов и ресурсов американских ведомств для предоставления немедленной помощи ВС Ливана. Я также делегирую госсекретарю полномочия <...> направить до $22 млн в виде оборонных изделий и услуг из [ресурсов] министерства обороны", - говорится в документе.

Теги
СШАЛиванБайден, Джо
Касперская: введение электронного паспорта приведет к массовым подделкам
Генеральный директор группы компаний Info Watch также назвала замену бумажного документа цифровизацией ради цифровизации
Читать полностью