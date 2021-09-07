Байден распорядился предоставить ВС Ливана помощь в размере до $47 млн

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден распорядился направить Вооруженным силам (ВС) Ливана помощь в размере до $47 млн. Это следует из меморандума главы государства, распространенного во вторник пресс-службой Белого дома.

"Я делегирую госсекретарю полномочия <...> направить до $25 млн в виде продукции и услуг из запасов и ресурсов американских ведомств для предоставления немедленной помощи ВС Ливана. Я также делегирую госсекретарю полномочия <...> направить до $22 млн в виде оборонных изделий и услуг из [ресурсов] министерства обороны", - говорится в документе.