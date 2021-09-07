В Ростуризме считают, что упрощение безвизового режима увеличит турпоток на 25%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Упрощенный безвизовый режим поможет увеличить число иностранных туристов в России на 25%. Об этом сообщил во вторник начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Демьян Смилевец.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 6 сентября распоряжение, которое расширяет перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе.

"Мы в дальнейшем выступаем за упрощение визового режима, потому что как показывает мировая туристская статистика, любое упрощение в том или ином плане визового режима приводит к росту потоков порядка 25-30%", - сказал Смилевец в рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure 2021".

По его словам, примером упрощения безвизового режима может стать возможность пребывания в стране до 15 суток пассажиров речных судов, которые следуют в составе организованных тургрупп. Также, отметил он, необходимо рассмотреть возможности упрощения безвизового режима для пассажиров воздушных судов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС сообщала, что российские туроператоры не видят восстановления въездного турпотока, Россия принимает единичные группы иностранных туристов с Ближнего Востока и из Европы.

Показатели въездного туризма в РФ в 2020 году упали более чем на 93%. Так, с января по сентябрь иностранцы совершили 326,8 тыс. поездок по России против 5,1 млн в 2019 году, сообщала Ломидзе журналистам в декабре 2020 года.