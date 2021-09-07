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Минфин не ожидает негатива для госдолга России на фоне ужесточения кредитной политики США

В ведомстве отметили, что программа заимствований России в 2021 году "гораздо скромнее", чем в 2020 году
Заместитель министра финансов Тимур Максимов Сергей Карпухин/ТАСС
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Заместитель министра финансов Тимур Максимов
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не ожидает негативных последствий для государственного долга России после ужесточения денежно-кредитной политики США. Об этом заявил во вторник заместитель главы министерства Тимур Максимов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы не ожидаем каких-то больших негативных моментов для российского долга от ужесточения денежно-кредитной политики США", - сказал он.

По словам замминистра, программа заимствований РФ в 2021 году "гораздо скромнее", чем в 2020 году. "Мы надеемся, что мы уже входим в такой плавный предсказуемый режим для нас, для рынка, для инвесторов, который позволяет выполнять все наши планы без каких-то потрясений", - добавил Максимов.

Максимов отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики США изменят условия фондирования для всего мира. "Начнется переоценка активов, возможен рост ставок по активам развивающихся стран, включая Россию", - уточнил он.

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