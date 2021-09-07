Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,45% и 0,75%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российский рынок во вторник в очередной раз тестировал исторические максимумы, после чего откатился ниже уровня вчерашнего закрытия. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,45%, до 4 010,16 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,75%, до 1 723,91 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:50 мск увеличился на 0,25%, до 73,24 рубля, евро - на 0,11%, до 86,77 рубля.

"Внешний фон был нейтрально-негативный. По окончании выходного дня в Америке у инвесторов преобладают осторожные настроения. Пятничный отчет по рынку труда США вызвал неоднозначную реакцию, и инвесторы ищут новые факторы для продолжения покупок", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По оценкам компании, завтра индекс Мосбиржи также будет находиться вблизи отметки 4 000 пунктов. На российский рубль в свою очередь оказывает давление рост доллара США на фоне роста доходностей американских гособлигаций. Не в пользу рубля выступает и текущая динамика "черного золота" - ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,89% и торгуется в районе $71,4 за баррель.

По прогнозам "БКС Мир инвестиций" завтра курс рубля будет колебаться в пределах 73,5 рубля за доллар США.

Рынок акций

Несмотря на то, что ралли в акциях металлургических компаний не смогло вывести рынок в плюс, инвесторы продолжают активные покупки.

Бумаги "Мечела" (+3,16%) обновили максимум на уровне 178 рублей на фоне фундаментальной истории о перепадах с поставками руды и кокса из Монголии в Китай, а также с поддержкой дивидендной стратегии компании, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Акции "Распадской" (+3,69%) выросли до очередного пика 404 рубля и могут продолжить рост вплоть до 450 рублей, добавила эксперт.

В свою очередь активные покупки в акциях ГК "Самолет" (-6,67%) сегодня прервались новостями о возможном вторичном размещении бумаг на рынке уже в сентябре - октябре. "Увеличение доли акций в обращении и повышение их ликвидности - логичный шаг после 4-кратного роста котировок с момента IPO. Увеличение free float позволит акциям "Самолет" войти в расчет фондовых индексов, обеспечив дополнительный спрос со стороны пассивных индексных фондов", - сказал инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев.