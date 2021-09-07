КБР просит Минэкономразвития содействовать ремонту дороги, ведущей к популярным турместам

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают получить помощь Минэкономразвития РФ в ремонте автомобильной дороги, ведущей к высокогорным местам отдыха от Чегемских водопадов до селения Булунугу в Чегемском ущелье региона и турбаз "Башиль" и "Чегем". Об этом сообщил журналистам во вторник министр транспорта и дорожного хозяйства республики Аслан Дышеков.

Автомобильная дорога регионального значения "Чегем II - Булунгу", связывающая туристские объекты Чегемского района КБР, в настоящее время не удовлетворяет требованиям по нормативному состоянию и пропускной способности с учетом прогнозируемого увеличения турпотока в данном направлении. В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией протяженность реконструкции составит 55,7 км дороги и более 280 метров искусственных сооружений на ней.

"Мы уже обратились к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой оказать содействие в ремонте данного объекта. На него у нас имеется проектно-сметная документация, объект дорогостоящий (стоимость оценивается в 3,5 млрд рублей), потому что там очень много мостовых переходов, нужно будет сделать много участков с подпорными стенами, берегоукрепительных работ и еще 24 км гравийной дороги от Чегемских водопадов до селения Булунгу", - рассказал Дышеков в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что прорабатывается вопрос получения субсидий из федерального бюджета на проведение реконструкции дороги в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Если у нас не получится на федеральные средства одним проектом отремонтировать всю дорогу, то ставится вопрос о разделении объекта на несколько этапов и отремонтировать ее на средства, которые будут изыскиваться из различных источников. Туристический поток в данном направлении за последние два года кратно вырос, также там имеются два альплагеря, которые начали возрождать, идет строительство. Без внимания объект не остается", - заверил министр.

По данным местных властей, в первом полугодии 2021 года республика приняла 520 тыс. туристов, на 43,6% больше по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии традиционно популярными местами являются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады и парадром в Чегемском районе, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии, альплагерь "Безенги".

О ремонте дороги "Прохладный - Эльхотово"

Дышеков также сообщил, что республика получила дополнительно более 700 млн рублей федеральных средств на ремонт дорог в 2021 году. Деньги, в частности, будут направлены на ремонт одной из самых загруженных автомобильных дорог регионального значения "Прохладный - Эльхотово", не соответствующей нормативам.

"Правительство РФ выделило нам дополнительно 709 млн рублей (на ремонт дорог в 2021 году), из них 114 млн уходят на Нальчик. На эти деньги в столице республики будут отремонтированы около 6 км на нескольких объектах и автомобильная дорога "Прохладный - Эльхотово". Все работы будут завершены до конца года", - рассказал министр в ходе пресс-конференции.

Автодорога регионального значения "Прохладный - Эльхотово" на отрезке между городами Прохладный и Майский протяженностью около 9,5 км является одной из наиболее загруженных транспортных артерий республики, которая имеет межрегиональное значение. На эту дорогу приходится значительное количество грузовых и пассажирских перевозок.

"Данная автомобильная дорога на сегодня не соответствует никаким нормативам, в связи с этим главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым было принято решение отремонтировать ее на дополнительные средства. По проекту, который уже размещен на торги, предусмотрено четыре полосы, дорога будет разделена бетонными блоками для безопасности дорожного движения, чтобы не было столкновений, что там часто происходит", - добавил министр.