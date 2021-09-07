Байден на год продлил эмбарго в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял решение продлить до 14 сентября 2022 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы. Соответствующее заявление американского лидера распространила в среду пресс-служба Белого дома.

"Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в документе. Этим же решением Байден продлил свои полномочия, которые дают ему свободу действий в плане соблюдения данного эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.

Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, враждебно настроенными по отношению к США.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Байден критиковал курс Трампа в отношении Гаваны.