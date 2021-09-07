В Северной Осетии одобрили изменения в бюджет

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Кабмин Северной Осетии одобрил изменения в республиканский бюджет на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов с увеличением доходной и расходной частей на 4,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В результате предлагаемых изменений доходная и расходные части республиканского бюджета увеличиваются на 4 млрд 692 млн рублей, из которых межбюджетных трансфертов, выделенных из федерального бюджета, - 3 млрд рублей", - сказал врио министра финансов республики Олег Исаков, которого цитирует пресс-служба.

Бюджет был принят с основными характеристики республиканского бюджета на 2021 год по доходам - на 42 млрд 539 млн рублей, по расходам - на 42 млрд 462 млн рублей.

Из выделенных средств 63 млн рублей направят на обеспечение устойчивого развития сельских территорий, 679 млн рублей - на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Министерство строительства и архитектуры на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию получит дополнительно 15,9 млн рублей. На создание новых мест в общеобразовательных организациях предполагается выделить 1,2 млн рублей. В частности, на строительство школы на 550 мест в 31-м, 32-м микрорайонах Владикавказа. Также финансирование предполагает строительство современной школы на 500 мест в селении Кизляр Моздокского района.