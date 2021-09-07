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Мишустин 8 сентября примет участие в работе Московского финансового форума

Ежегодно форум собирает более 1 тыс. участников - представителей органов власти, руководителей ведущих компаний и экспертов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит на пленарном заседании Московского финансового форума, сообщила пресс-служба кабмина.

Тема заседания: "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире".

Московский финансовый форум - ежегодная публичная площадка для обсуждения проблем экономической политики и финансов. Он собирает более 1 тыс. участников - представителей органов власти, руководителей ведущих компаний и экспертов. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. Место проведения форума - центральный выставочный зал "Манеж". Генеральные спонсоры - ВТБ и "Сбер". ТАСС является официальным информационным партнером мероприятия.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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