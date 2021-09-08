В АКРА заявили, что банки смогут вложить в рублевые облигации ВЭБ.РФ около 800 млрд рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило объем потенциальных вложений российских банков в рублевые облигации государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в сумму около 800 млрд рублей, говорится в аналитическом комментарии агентства.

"С учетом значительного снижения [Банком России] коэффициентов риска по рублевым долговым инструментам ВЭБ.РФ и, как следствие, высвобождения капитала банков спрос на долговые инструменты ВЭБ.РФ может повыситься: кредитные организации смогут приобрести рублевые облигации ВЭБ.РФ в объеме около 800 млрд рублей", - говорится в материале.

При этом привлечение ВЭБ.РФ около 800 млрд рублей возможно только на горизонте продолжительного периода времени из-за ограниченного объема свободной ликвидности у банков, их стремления поддержать или повысить маржу, а также возможного снижения доходности по облигациям ВЭБ.РФ относительно доходности облигаций иных эмитентов, отмечают аналитики. Кроме того, отложенному спросу на облигации может способствовать отсутствие у банков в настоящее время значительных проблем с выполнением нормативов и показателей достаточности капитала и ликвидности (наличие облигаций ВЭБ.РФ на балансе повышает уровень нормативов и показателей ликвидности).

По мнению АКРА, основной спрос на облигации ВЭБ.РФ будет формироваться за счет крупнейших банков, в основном с государственным участием в капитале. Частные банки меньше заинтересованы в государственных инструментах. Несмотря на то, что доходность облигаций ВЭБ.РФ выше ОФЗ, она остается менее привлекательной по сравнению с доходностью корпоративных ценных бумаг.

16 августа 2021 года Банк России сообщил об изменении регулятивных требований по оценке рисков банков в отношении ВЭБ.РФ. Согласно изменениям, при расчете обязательных нормативов взвешивание всех номинированных и фондированных в рублях кредитных требований к ВЭБ.РФ предусматривается с коэффициентом риска в размере 20% (ранее 100%). Таким образом, приобретение облигаций ВЭБ.РФ или кредитование госкорпорации поможет высвободить часть капитала банков.

По мнению аналитиков, снижение коэффициентов риска выглядит своевременным для ВЭБ.РФ и ускорит привлечение госкорпорацией средств на рынке. В соответствии с новой стратегией развития до 2024 года ВЭБ.РФ планирует самостоятельно выделить 3 трлн рублей на финансирование проектов общей стоимостью 17 трлн рублей.