Власти Москвы помогли разместить девяти компаниям свои производства в городе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свои производства разместили девять компаний на территории Москвы с начала года. Этого удалось достичь с помощью агентства промышленного развития, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Услуга по подбору площадок становится все более востребованной среди московских предприятий. Если в прошлом году мы локализовали семь компаний, то в этом году помогли уже девяти предприятиям расширить или разместить производство в столице. Оптимально подобранная площадка позволяет больше инвестировать в изготовление и выпуск продукции. Так, девять предприятий вложат в свое развитие 1,8 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Площадки, выделенные под производства, позволяют создавать в городе новые рабочие места.

"Агентство промышленного развития Москвы помогло найти компаниям места под локализацию и расширение их производства общей площадью 9,8 тыс. кв м. В результате девять предприятий дадут городу 240 новых рабочих мест",- приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.

По его словам, в агентство промышленного развития может обратиться любая промышленная компания. На первоначальном этапе ей необходимо заполнить техническое задание, указав площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и специфические особенности будущего предприятия. После этого агентство начинает поиск и направляет все подходящие варианты размещения заявителю.