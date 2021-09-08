В 28 регионах разрешили менять цены региональных контрактов по строительству

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти 28 регионов России по рекомендации правительства приняли нормативные акты для возможности увеличивать стоимость региональных и муниципальных контрактов по строительству из-за удорожания стройматериалов, сообщил в среду ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Белгородская область стала первой, где было принято постановление, предусматривающее возможность изменения цены контракта за счет средств региона в рамках компенсации удорожания строительных ресурсов. На заседании штаба я обращался к руководителям регионов с просьбой ускорить работу по утверждению аналогичных документов. И вот уже на начало сентября 28 субъектов приняли свои региональные акты", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что для проверки достоверности сметной стоимости в Главгосэкспертизу поступили заявки на увеличение цены госконтрактов уже по 12 объектам.

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. При этом правительство рекомендовало регионам России принять аналогичные нормативные акты для региональных и муниципальных контрактов.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы с января по июль 2021 года выросли на 26%.