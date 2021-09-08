"СПБ Биржа" планирует запустить торги российскими акциями до конца 2021 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "СПБ Биржа" рассчитывает запустить торги российскими акциями до конца 2021 года. Об этом в кулуарах Московского финансового форума ТАСС рассказал президент основного акционера биржи - ассоциации НП РТС Роман Горюнов.

"Мы сейчас продолжаем ждать, когда участники будут готовы предоставить сервис Best Execution для клиентов, соответственно, тогда сразу же, мы технологически готовы", - сказал он, добавив, что, скорее всего, российские бумаги будут допущены к торгам до конца 2021 года.

Горюнов отметил, что на "СПБ Бирже" уже начались первичные размещения российских эмитентов. Площадка планирует увеличивать их количество.