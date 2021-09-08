Первый резидент ТОР "Забайкалье" начал поставлять продукцию за пределы региона

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", который занимается производством топливных гранул (пеллет) в Чите, начал поставлять продукцию за пределы региона. Первая партия ушла в Республику Саха (Якутия), сообщил ТАСС в среду гендиректор пеллетного завода "Инновация" Леонид Кузьмицкий.

"Мы отгрузили первый вагон в Якутию. Пока это пробная поставка, сейчас испытываем, как получается, и дальше уже наладим регулярные поставки. Об объемах также пока договариваемся", - сказал Кузьмицкий.

Гендиректор уточнил, что завод был построен с расчетом на поставки пеллет в Японию и Южную Корею, однако из-за больших затрат на транспортировку экспорт в эти страны пока не ведется.

"Спрос на пеллеты там огромный, но стоимость доставки очень дорогая. Мы с этим вопросом работаем на разных уровнях, в основном на федеральном - с РЖД, Минвостокразвития, Минпромторгом. Но там перспективы пока непонятны, а поставки в другие регионы вполне реальны", - подчеркнул глава завода.

Завод по производству пеллет был запущен в Чите 1 мая 2020 года, в его строительство вложили больше 60 млн рублей. Предприятие перерабатывает в год порядка 80 тыс. кубометров древесных отходов и поставляет продукцию в основном на котельные Забайкалья, переоснащенные под топливные гранулы.

ТОР "Забайкалье" существует с 2019 года, ее крупнейшим проектом является строительство горно-металлургического комбината и освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди. Всего статус резидента получили 26 компаний с общим объемом заявленных инвестиций 184,6 млрд рублей, в рамках которых запланировано создание более 8,2 тыс. рабочих мест.