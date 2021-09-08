В Минфине считают субсидирование углеродного налога экспортеров РФ нецелесообразным

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Прямое госсубсидирование углеродного налога российских экспортеров нецелесообразно. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на Московском финансовом форуме.

"С точки зрения помощи нашим экспортерам, было бы бессмысленно, если бы просто российское правительство стало бы субсидировать платеж, который они платят Европе. Тогда бы цель сокращения углеродного следа не была бы достигнута", - сказал он.

При этом Сазанов отметил, что бизнесу необходима помощь в адаптации. "С другой стороны - мы должны помогать нашему бизнесу адаптироваться. Здесь есть разные инструменты: регуляторные, бюджетные, налоговые", - добавил замглавы Минфина.

Московский финансовый форум (МФФ) проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".