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Минпромторг должен разработать концепцию по оптовым рынкам продуктов

Поручение должно быть выполнено к 1 марта 2022 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ должен до марта 2022 года разработать концепцию развития оптовых продовольственных рынков, следует из национального плана развития конкуренции РФ до 2025 года.

"Утверждение концепции развития оптовых продовольственных рынков в РФ - 1 марта 2022 года", - говорится в списке планируемых мероприятий.

К этому сроку должно выйти соответствующее распоряжение правительства РФ, ответственным ведомством является Минпромторг.

Кроме того, план предполагает увеличение числа нестационарных торговых объектов и торговых мест под них минимум на 10 процентов к 2025 году по сравнению с 2020 годом.

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