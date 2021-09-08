Проект бюджета будет внесен в Госдуму в установленные сроки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы будет внесен в Госдуму в установленные сроки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме в среду.

"На финальную стадию выходит работа над очередным трехлетним бюджетом. Вчера прошло заседание бюджетной комиссии, где был одобрен прогноз социально-экономического развития и характеристики основного финансового документа страны. Главное, он (бюджет) обеспечит финансирование всех приоритетных направлений, прежде всего, социальных программ, позволит поддержать экономику, помочь ее дальнейшему развитию, достичь национальных целей развития. В установленные сроки документ будет внесен в Госдуму", - сказал глава кабмина.