Мишустин: проект бюджета РФ на трехлетку внесут в Госдуму в установленные сроки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы будет внесен в Госдуму в установленные сроки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме в среду.

"На финальную стадию выходит работа над очередным трехлетним бюджетом. Вчера прошло заседание бюджетной комиссии, где был одобрен прогноз социально-экономического развития и характеристики основного финансового документа страны. Главное, он [бюджет] обеспечит финансирование всех приоритетных направлений, прежде всего социальных программ, позволит поддержать экономику, помочь ее дальнейшему развитию, достичь национальных целей развития. В установленные сроки документ будет внесен в Госдуму", - сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что бюджетная политика будет координироваться с национальными целями развития. "Мы переориентировали расходы, провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они уверенно вели к выполнению стоящих перед нами задач", - сказал он.

Премьер добавил, что сейчас проводится донастройка государственных программ, обновленный вариант которых начнет действовать с 2022 года. "Их перевод на единые принципы управления позволит увязать каждую строку бюджета с конечным результатом", - заключил он.