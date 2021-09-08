Аксаков считает, что мировой финансовый кризис наступит через пару лет

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глобальный финансовый кризис может наступить через пару лет, если мировые ЦБ не отреагируют на появившиеся "пузыри". Об этом сообщил ТАСС глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в кулуарах Московского финансового форума.

Отвечая на вопрос о вероятности наступления глобального финансового кризиса Аксаков сказал: "На мой взгляд, ничто не предвещает, может через пару лет, учитывая накапливание финансовых "пузырей", на Западе особенно, возможно проявление кризиса, если центральные банки не отреагируют, ФРС не отреагирует решительно, то может быть, будет".