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Мишустин назвал Силуанова "хранителем макроэкономической стабильности"

Премьер-министр заявил об этом во время открытия пленарного заседания Московского финансового форума
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в среду пленарное заседание Московского финансового форума, назвал главу Минфина Антона Силуанова "хранителем макроэкономической стабильности".

"Я, конечно, гость, но не главный. Главный здесь Антон Германович Силуанов и все вы, уважаемые коллеги, те, кто работает в финансовой сфере", - обратился Мишустин к участникам форума.

"Антон Германович как хранитель макроэкономической стабильности, как раз, я думаю, используя форум, мы вместе посмотрим, как держать баланс между инвестициями и бюджетом", - добавил премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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