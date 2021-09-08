Мишустин: РФ может решать стратегические задачи, хотя ковид пока еще не побежден

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что о победе над коронавирусом пока говорить рано, но и сейчас уже можно решать стратегические задачи.

Говоря о развитии экономики во время пленарного заседания Московского финансового форума в среду, председатель правительства отметил, что "в дальнейшем, конечно, придется учитывать фактор коронавируса". "О победе над ним говорить пока рано, за жизни и здоровье наших граждан мы по-прежнему будем бороться", - подчеркнул глава кабинета министров.

"Но даже в таких условиях уже можем двигаться дальше и решать масштабные стратегические задачи, отталкиваясь от более высоких значений", - уверен Мишустин.

Премьер напомнил о цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, направлять дополнительные средства в первую очередь на поддержку людей.

"Это не разовая мера, это наша долгосрочная позиция, в дальнейшем она перерастет в программу, которую мы сейчас развиваем, имея в виду, что именно эту задачу решает социальное казначейство", - подчеркнул Мишустин. По его словам, "оно позволит оказывать адресную помощь тем людям, которые будут нуждаться в поддержке государства по тем или иным причинам".

"Наши граждане должны в полной мере ощутить позитивные изменения от экономического роста, и мы хотим, чтобы соединение двух факторов - экономического развития и повышения благосостояния граждан - произошло максимально быстро", - заявил председатель правительства.