Собянин считает, что для привлечения инвестиций нужно укрупнять регионы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Укрупнение регионов и развитие больших городов в России являются обязательными условиями для привлечения инвестиций, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"В целом мы должны понимать, что по накатанной, как мы представляли себе инвестиции, они не будут расти. Да, есть у нас сырьевая экономика, это отдельный сектор, он как развивался, так и будет, там большие и крупные очень инвестиции. В обычной общегородской или региональной экономике этого уже не будет, и надо думать о том, как создать почву, объективную почву для этих инвестиций. Для этого нужно укрупнение регионов, концентрация населения, развитие больших городов, без этого дальше никаких инвестиций мы не получим", - сказал Собянин в среду на пленарной сессии Московского финансового форума.

Он связал это с изменением структуры мировой экономики, где основные инвестиции идут не в промышленность, а в сферу услуг. "А чтобы инвестировать в услуги, нужно потребление этих услуг, причем массовое, большое, концентрированное. А концентрированное потребление услуг может быть там, где есть концентрация населения, потому что услуги для населения, для людей, и чем меньше концентрация людей, тем меньше инвестиций в современную экономику: <...> в больших городах инвестиции не прекращаются, потому что там наращивается плотность и экономика населения и любой рубль инвестиций в ресторан, гостиницу или общепит дает гораздо большую отдачу, чем если этот рубль будет проинвестирован в сельской местности, к примеру", - пояснил мэр столицы.

По его словам, объем инвестиций в основной капитал в Москве по сравнению с 2019 годом увеличился почти на 20%, а в прошлом году было зафиксировано небольшое падение - 1%, что, как отметил Собянин, является "статистической погрешностью".

Мэр не согласился с мнением, что компании сейчас не готовы инвестировать, - вопрос, по его словам, в наличии подходящих проектов. "Буквально недавно мы реализовали один из проектов освоения промзон - комплексной реорганизации территорий, мы начинали торги с минимальной суммы, думая, что у нас инвесторы, скорее всего, не придут, потому что у нас 80% этого проекта - это общественная застройка и производственные помещения. А пришло около 2 тыс. инвесторов, цена поднялась в 80 раз. Вопрос - как упаковать и предложить такой продукт, который интересен инвесторам, это во-первых. Во-вторых, надо понимать, мы в какой экономике живем, и какая экономика сегодня развивается, и какая экономика способна потреблять инвестиции", - добавил Собянин.

Московский финансовый форум проходит 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая тема мероприятия - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. ТАСС является информационным партнером мероприятия.