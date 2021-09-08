Современный яблоневый сад появится в Предгорном округе Ставрополья до 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный проект по закладке "яблоневого сада суперинтенсивного типа" реализуют до 2023 года в Предгорном округе Ставропольского края. Новый проект позволит выращивать 4,3 тыс. тонн яблок осенне-зимних сортов, сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

"Современный яблоневый сад - это высокотехнологичное интенсивное производство, включающее в себя: шпалеру, систему капельного полива, систему защиты от града, систему защиты от насекомых. Срок реализации проекта - до 2023 года. Его стоимость составляет 409,1 млн рублей. Благодаря проекту количество рабочих мест увеличится на 150, в том числе 75 штатных единиц и 75 привлекаемых сезонных рабочих", - пояснили в пресс-службе.

Проект предусматривает закладку садов суперинтенсивного типа, создание нового современного комплекса по производству, хранению, первичной переработке и оптовой реализации яблок, включающего в себя комплекс "суперинтенсивных садов" с площадью насаждений 123,85 га и современную систему мелиорации. "За последние три года площадь яблоневых садов на Ставрополье увеличилась в разы. Благодаря регулярной государственной поддержке на развитие садоводства сегодня в крае насчитывается более 4 тыс. га яблонь, что позволяет региону обеспечить местное население качественными и вкусными плодами", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрия Фролко.

По его словам, господдержка садоводам региона оказывается, в том числе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". В прошлом году в агропромышленном комплексе региона было завершено 24 инвестпроекта на общую сумму 16,4 млрд рублей. В этом году планируется завершить 22 проекта на общую сумму 24,8 млрд рублей. "Инвестиционный климат на Ставрополье остается привлекательным. На сегодняшний день в агропромышленном комплексе Ставропольского края реализуется 65 инвестиционных проектов стоимостью 72 млрд рублей. Основными направлениями инвестирования в регионе является строительство тепличных комплексов, молочное животноводство, закладка садов, строительство плодохранилищ и оросительных систем", - добавили в пресс-службе.