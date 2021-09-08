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Силуанов заявил, что экономический кризис из-за пандемии еще не миновал

Экономический кризис в РФ из-за пандемии еще не миновал - Силуанов.

Авиакомпания S7 откроет в ноябре рейсы в Египет из еще нескольких регионов России
Все рейсы будут выполнять с периодичностью раз в неделю
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