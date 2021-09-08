Кудрин сравнил переход к "зеленой экономике" с изобретением двигателя внутреннего сгорания

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Переход к "зеленой экономике" по масштабам сравним с изобретением двигателя внутреннего сгорания. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках Московского финансового форума.

"Что будет иметь масштаб революции промышленной? Сейчас считаем, что идет четвертая промышленная революция, внутри этой промышленной революции будет другая революция - это переход к так называемой зеленой экономике, безуглеродной. Масштаб преобразований, которые ждут весь мир в ближайшие 20 лет, можно сравнить с изобретением двигателя внутреннего сгорания", - отметил он.

Глава ведомства также отметил, что России необходимо будет сократить экспорт углеводородов на 60-70%. "По сценарию углеводородной нейтральности, мы должны будем сократить экспорт углеводородов от 60% до 70%", - заключил Кудрин.

О форуме

V Московский финансовый форум проходит 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая тема мероприятия - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

ТАСС является информационным партнером мероприятия.