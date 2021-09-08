В Минске рассчитывают на восстановление пассажирского сообщения с РФ на доковидном уровне

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассчитывает на окончательное снятие ограничений на транспортное сообщение с РФ, восстановление полноценного курсирования всех пассажирских поездов на доковидном уровне и рост грузоперевозок. Об этом он заявил на встрече с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым в среду.

"Надеюсь, достаточно скоро будут окончательно сняты ограничения на транспортное сообщение, и мы сможем выйти на восстановление полноценного курсирования всех пассажирских поездов на доковидном уровне. Напомню, что их было 28. Из них 17 - формирования Белорусской железной дороги, остальные российские", - сказал Головченко, которого цитирует агентство БелТА. По его словам, прошлый год был достаточно проблемным для пассажирских перевозок, так как с апреля 2020 года до февраля 2021 транспортное сообщение между двумя странами было лимитировано. "С февраля началось поэтапное восстановление. Был реализован важный проект по запуску дневного пассажирского сообщения между Минском и Москвой. Это знаковый этап. Этот проект надо развивать, так как он пользуется спросом", - сказал Головченко.

Касаясь темы перевозок грузов по железной дороге, премьер сказал, что белорусская сторона ожидает дальнейшего роста грузоперевозок между Белоруссией и Россией с учетом того, что "в силу известных обстоятельств [западные санкции] мы переориентируем свои товарные потоки по российским логистическим коридорам". "В связи с этим весьма значительна роль железнодорожного транспорта. Реализация проекта по перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ - хороший пример того, как в сжатые сроки удалось при политической поддержке подготовить логистическую схему и сохранить экономическую целесообразность для обеих сторон", - сказал Головченко. При этом он добавил, что задачу по переориентации объемов грузопотоков удалось решить быстро "благодаря должной мотивации и заинтересованности". "Уверен, что этот опыт поможет нам в масштабировании проектов подобного рода. Мы заинтересованы задействовать всю транспортно-логистическую инфраструктуру России, особенно с учетом того, что мы очень близко подошли к очередному этапу нашей экономической интеграции в рамках Союзного государства", - подчеркнул он.

На встрече было отмечено, что за семь месяцев текущего года в товарообороте с Россией перевезено более 23 миллионов грузов, практически на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Премьер-министр Белоруссии и глава РЖД обсудили также развитие транзитного потенциала, грузоперевозки по линии Китай - Европа - Китай.