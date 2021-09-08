ВЭБ призвал банки БРИКС ориентироваться на ESG-трансформацию для восстановления экономик

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ призвал банки БРИКС ориентироваться на повестку ESG-трансформации для восстановления экономик. С такой инициативой выступило в рамках ежегодной встречи банков-членов механизма межбанковского сотрудничества БРИКС руководство ВЭБ.РФ.

В частности, тематика устойчивого развития была продолжена на заседании Финансового форума БРИКС заместителем председателя - членом правления ВЭБ.РФ Натальей Тимаковой, которая подчеркнула роль банков развития БРИКС в перезапуске инвестиционного цикла и восстановлении экономической активности в постпандемийный период. "Восстановление должно носить долгосрочный и устойчивый характер и предложила ориентироваться на повестку ESG-трансформации, учитывать запрос на изменение качества жизни обычной городской семьи", - отметила она.

По ее мнению, механизм межбанковского сотрудничества БРИКС может стать "мастерской для сборки" новых финансовых идей и проектов по направлениям, которые не только стимулируют экономический рост, но и дают комплексные социальные, экологические, управленческие эффекты.

В свою очередь заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Даниил Алгульян отметил, что госкорпорация в партнерстве с коммерческими банками корректирует подходы к ведению бизнеса и запускает ESG-трансформацию.

"В новой редакции федерального закона, регулирующего деятельность ВЭБ.РФ, а также в меморандуме о финансовой политике впервые зафиксирована наша новая миссия - встраивание в бизнес-процессы принципов социального предпринимательства, ориентированного прежде всего, на повышение качества жизни и благосостояния людей" - заявил Алгульян, предложив партнерам по БРИКС обеспечить взаимное признание национальных зеленых таксономий, в том числе разработанной ВЭБ.РФ и Минэкономразвития, а также создать на их основе единые принципы финансирования проектов устойчивого развития.

По словам зампреда ВЭБ.РФ, экологическая проблематика в последние годы часто используется "в протекционистских целях". "Вместе мы можем противодействовать планам навязать некие универсальные подходы для ускорения трансформации к низкоуглеродным экономикам", - добавил Даниил Алгульян.

Алгульян также рассказал о результатах ВЭБ.РФ в деле поддержки экономики России в период пандемии и постпандемийного восстановления, трансформации корпорации в соответствии с принципами устойчивого развития и планами на ближайшие годы. По сравнению с 2017-2020 годами объем поддержанных проектов в 2021-2024 годах должен увеличиться в 1,7 раза, достигнув 17 трлн рублей с учетом всех организаций группы и партнеров. Объем прямого финансирования по линии непосредственно ВЭБ.РФ составит 2,9 трлн рублей.

Представители ВЭБ.РФ также призвали партнеров по Механизму продолжить совместную работу над выработкой рекомендаций по имплементации принципов ответственного финансирования (с учетом опыта и лучших практики ОЭСР) и разработке инфраструктурной цифровой платформы БРИКС.