Представительствам иностранных юрлиц могут дать возможность регистрироваться в ЕСИА

МОСКВА, 8 сентября./ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект, который позволит регистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) аккредитованным филиалам и представительствам иностранных юридических лиц. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Совокупные изменения, вносимые проектом постановления и проектом приказа, которые разработаны и направлены на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Минцифры России, позволят изменить процесс регистрации в единой системе, открыв доступ к государственным и муниципальным услугам с использованием единой системы для аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц", - сообщили ТАСС в Минцифры.

Согласно текущим нормам законодательства, для получения доступа к государственным и муниципальным услугам юридическим лицам необходимо зарегистрироваться в единой системе. Одним из обязательных идентификаторов для юридических лиц является основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

"Вместе с тем существующие нормы законодательства ограничивают в получении государственных и муниципальных услуг аккредитованные филиалы и представительства иностранных юридических лиц, поскольку те не имеют ОГРН. Для решения существующей коллизии Минцифры России подготовлен проект приказа <…>, который расширит перечень идентификаторов номером записи об аккредитации аккредитованного филиала, представительства иностранного юридического лица", - пояснили в министерстве.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что для юридических лиц добавляется новый вид сведений - "номер записи об аккредитации аккредитованного филиала, представительства иностранного юридического лица". Такое изменение позволит регистрироваться в единой системе аккредитованным филиалам, представительствам иностранных юридических лиц.