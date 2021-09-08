Фермеры четырех районов Башкирии, пострадавших от засухи, получат дотации на корм

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Фермеры четырех районов Башкирии, наиболее пострадавшие от засухи, получат дотации до 50% на закупку кормов для скота. На эти цели выделят 75 млн рублей, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на пресс-конференции в среду.

"Мы приняли решение, именно по Хайбуллинскому, Зилаирскому, Баймакскому, Зианчуринскому районам, о поддержке личных подсобных хозяйств: 50% стоимости кормов, которые они закупают, будем дотировать. На это выделяем 75 млн рублей", - сообщил Хабиров.

По его словам, это сделано для того, чтобы не допустить массового сокращения поголовья скота в районах Зауралья.

По данным регионального Минсельхоза, на юге республики наблюдается нехватка кормов для зимовки скота. Урожай зерновых в республике в 2021 году ожидается вдвое ниже показателей 2020 года - более 2 млн тонн.