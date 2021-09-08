В создание первого в Волгоградской области технопарка инвестируют свыше 110 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Первый в Волгоградской области технопарк создадут на производственной площадке компании "ГК Автокомтехнолоджи" в Волжском, инвестиции на первом этапе превысят 110 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

"По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, "Первый Волгоградский технопарк" откроют в Волжском на производственной площадке ООО "ГК Автокомтехнолоджи". Объем инвестиций в его создание на первом этапе составит более 110 млн рублей, на площадке планируется открыть свыше 40 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

На территории технопарка для будущих резидентов планируется создать более 5 тыс. кв. м производственных помещений. Для будущего объекта уже создали управляющую компанию, которая сейчас занимается подготовкой земельного участка общей площадью более одного га. Для формирования коммунальной инфраструктуры технопарка уже ввели в эксплуатацию сети газоснабжения высокого и среднего давления, а также газораспределительный пункт, для обеспечения объектов электроэнергией заключили договор с ПАО "Волгоградэнергосбыт, уточнили в пресс-службе.

"ООО "Управляющая Компания Первый Волгоградский Технопарк" готовится к подписанию договора о сотрудничестве с ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России. После того, как вся документация будет готова, технопарк войдет в реестр Минпромторга России, сможет претендовать на привлечение господдержки. Так, на региональном уровне для управляющей компании и резидентов промышленного технопарка предусмотрели льготы по уплате транспортного налога и налога на имущество", - добавили в пресс-службе.

С 2014 года в регионе разработали, приняли и действуют более 100 мер господдержки, общий объем государственных и частных инвестиций во все сферы экономики за последние семь лет составил 1,3 трлн рублей. Особое внимание в Волгоградской области уделяется развитию промышленности: начиная с 2014 года и заканчивая первым полугодием 2021 года в индустриальном секторе региона реализовали 87 инвестпроектов, создали 23 новых промпроизводства и завершили модернизацию 64 крупных участков. Совокупный объем инвестиций с начала инвестиционной фазы проектов составил более 216 млрд рублей. Создали более 7 тыс. новых рабочих мест.