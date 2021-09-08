Власти Томской области и НАФИ разработают рекомендации по повышению финансовой грамотности

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Томской области совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом разработают методические рекомендации по повышению финансовой грамотности населения для регионов России. Об этом сообщил в среду советник начальника департамента финансов Томской области Михаил Сергейчик на Московском финансовом форуме.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании форума высказал мнение о важности и необходимости продолжать финансовое просвещение граждан России.

"Мы создали коробочное решение, которое поможет регионам уже не с нуля это начинать, а взяв все наши наработки, запустить это судя, тем самым придав, может быть, новый импульс программе финансовой грамотности, которая у них реализуется <…> И мы сейчас совместно с НИФИ прорабатываем методические рекомендации для регионов, думаю, что у нас получится, чтобы другие регионы могли проходить этот путь не с начала, как мы, а уже по нашему пути", - сказал он.

По словам Сергейчика, для решения проблемы низкого уровня цифровой финансовой грамотности населения в Томской области создали специальную платформу, которая позволяет пользователям получать знания о работе фондового рынка, понимание, каким образом возможно получать доход на открытом финансовом рынке, приобретать облигации региона. Ресурс позволяет каждому пользователю видеть в личном кабинете свои финансовые потоки и формировать цели на долгосрочную перспективу. Кроме того, такая платформа для финансового просвещения позволяет получать знания о том, как правильно инвестировать и защищать свой финансовый продукт.

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".

ТАСС является информационным партнером мероприятия.