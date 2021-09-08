Аукцион Минфина по размещению ОФЗ-ИН 52004 отменили по техническим причинам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ отменил аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года. Об этом сообщается в материалах министерства.

"Результаты сбора заявок на аукционе по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска №52004RMFS 8 сентября 2021 года не могут быть рассмотрены по техническим причинам ввиду отображения в реестре заявок индексируемой номинальной стоимости облигаций на дату, не соответствующую дате расчетов", - уточняют в министерстве.

Дата очередного аукциона по размещению ОФЗ-ИН будет определена после завершения Московской биржей необходимых технических доработок порядка формирования реестра заявок и исходя из рыночной конъюнктуры.

В среду 8 сентября Минфин разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года на сумму 11,788 млрд рублей. Спрос на аукционе достиг 31,577 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 97,3198% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,43% годовых.